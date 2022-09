Foot - Mercato - PSG

PSG : Les plus gros coups d’Antero Henrique au PSG

Publié le 17 septembre 2022 à 13h00 par La rédaction

Déjà passé par le PSG entre 2017 et 2019 en tant que directeur sportif, Antero Henrique a pu réaliser quelques gros coups sur le marché des transferts. Entre ventes, prolongations et recrutement, Le 10 Sport vous propose de revenir sur certains des plus gros coups réalisés par le Portugais avec le PSG.

Le transfert XXL de Neymar

Pour son premier mercato estival en tant que directeur sportif du PSG, Antero Henrique va réaliser un transfert qui va faire trembler la planète foot toute entière : celui de Neymar. Alors au FC Barcelone, Neymar s’engage en faveur du club de la capitale, pour un montant qui reste toujours un record absolu aujourd’hui, à savoir 222M€. Un transfert qui aura marqué l’histoire du football, et changé à jamais le marché des transferts.

La signature de Kylian Mbappé

Après avoir réussi à attirer le jeune prodige de l'AS Monaco en prêt la saison précédente, Antero Henrique règle l’arrivée définitive de Kylian Mbappé en 2018, contre la somme de 180M€. Déjà considéré comme l’un des tous meilleurs jeunes du monde, l’international français va ensuite entrer dans une toute autre dimension, et va finalement décider de rester au PSG, encore une fois grâce à Antero Henrique.

La prolongation de Kylian Mbappé

LE plus gros coup d’Antero Henrique ces dernières années au PSG : la prolongation de Kylian Mbappé. L’international français était alors courtisé par le Real Madrid, et n’avait toujours pas annoncé sa décision concernant son avenir. Mais c’était donc sans compter sur l’intervention inattendue d’Antero Henrique. Appelé à la rescousse par Nasser Al-Khelaïfi, le Portugais a finalement joué un grand rôle dans la prolongation du prodige des Bleus, qui est désormais lié au club jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire en option.

Le dégraissage de 2022

Antero Henrique a repris des fonctions au sein du PSG tout récemment, notamment grâce à la prolongation de Kylian Mbappé. Et il aura notamment été en charge de bon nombre de départs du club de la capitale cet été. Au total, 18 joueurs de l’équipe première ont quitté le club cet été, dont 6 ventes. Alphonse Areola et Thilo Kehrer se sont engagés en faveur de West Ham, tandis qu’Arnaud Kalimuendo est parti au Stade Rennais. Idrissa Gueye a signé à Everton, Marcin Bulka est parti à l’OGC Nice, et Thierno Baldé s’est engagé en faveur de Troyes. Tous ces transferts auront rapporté un peu plus de 50M€. À noter également les départs, en prêt avec ou sans option d’achat, de Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Ander Herrera. Un sacré dégraissage opéré par le Portugais au sein du PSG…