Foot - Mercato - PSG

PSG : Après le mercato, Campos et Al-Khelaïfi s'opposent

Publié le 17 septembre 2022 à 11h30 par Thomas Bourseau

Antero Henrique est revenu au PSG, sans pour autant avoir de rôle officiel. Officieusement, l’ex-directeur sportif parisien a géré les négociations de transfert pour le Paris Saint-Germain cet été et n’a pas réalisé un travail parfait selon le conseiller football Luis Campos. Mais le clan Al-Khelaïfi ne partagerait pas le même sentiment que Campos.

Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Voici les recrues estivales du PSG et souhaitées par Luis Campos. Cependant, le conseiller football du Paris Saint-Germain voulait plus et notamment un défenseur central qui n’a semblé être qu’autre que Milan Skriniar. Ce transfert s’est avéré être un échec et Campos en tiendrait Antero Henrique en partie responsable.

Campos évoque un mercato au goût d’inachevé

« On n’a pas fait un bon mercato. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n’est pas un bon mercato » . Rapidement, Luis Campos a planté le décor lors de son interview pour RMC Sport . « On arrive en fin de mercato sans l’équilibre parfait. Au final, on n’a pas le joueur qui nous manque et le puzzle n’est pas complet ». Pour l’émission Rothen s’enflamme , le conseiller football du PSG n’a pas mâché ses mots au sujet du mercato estival dirigé par Antero Henrique, chargé des négociations de transferts.

Transferts - PSG : Après son mercato, Campos passe aux aveux et clashe Henrique https://t.co/5qyz5DRxUZ pic.twitter.com/TJoW3zTnsZ — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Contrairement à Campos, Al-Khelaïfi valide le travail d’Henrique

Cependant, Nasser Al-Khelaïfi, ou du moins son entourage, ne partagerait pas le point de vue de Luis Campos sur la question du mercato. Rapportés par L’Équipe , les propos du clan Al-Khelaïfi affirment le contraire. « Nasser aime avoir plusieurs avis sur les sujets. Henrique a fait du bon travail cet été en faisant partir beaucoup de joueurs ».

Al-Khelaïfi est derrière le retour d’Henrique, qui va continuer à travailler pour le PSG