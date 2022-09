Foot - Mercato - PSG

Campos pousse un coup de gueule, le clan Al-Khelaïfi répond

Publié le 17 septembre 2022 à 11h10 par Thomas Bourseau

Luis Campos avait de multiples idées en termes de recrutement lors du dernier mercato, dont celle de boucler la venue d’un défenseur central, qui ne s’est pas concrétisée. Le conseiller football tiendrait Antero Henrique comme étant responsable de cet échec, mais pas le clan Nasser Al-Khelaïfi.

« On n’a pas fait un bon mercato. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n’est pas un bon mercato » . Au cours d’un entretien accordé à RMC Sport et diffusé dans l’émission Rothen s’enflamme vendredi, Luis Campos n’a pas mâché ses mots quant au mercato estival du PSG.

Le regret de Campos sur le recrutement

Malgré les six recrues et les deux dizaines de départ, le conseiller football du PSG a estimé que le dégraissage d’effectif effectué ainsi que le recrutement n’ont pas permis d’apporter au Paris Saint-Germain un « équilibre parfait » . De quoi laisser le dirigeant portugais sur sa fin et crispé par le travail d’Antero Henrique qui était chargé des négociations pour les transferts, officieusement parlant.

Transferts - PSG : Antero Henrique pose déjà les bases du mercato hivernal https://t.co/9lvaXqOsLF pic.twitter.com/HIMA5b03Bd — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

L’entourage d’Al-Khelaïfi souligne « le bon travail » d’Henrique