PSG : Le plan de vol est déjà révélé pour cette priorité de Campos

Publié le 17 septembre 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Du côté du PSG, on a déjà les yeux rivés sur le mois de janvier et le prochain marché des transferts. Suite aux couacs rencontrées lors du mercato estival, Luis Campos préparerait déjà ses dossiers pour la prochaine fenêtre. Et sa priorité serait déjà connue : Manuel Ugarte. Et pour l’Uruguayen du Sporting Portugal, le PSG aurait tout prévu.

Les recrues ont été nombreuses au PSG cet été. Cela a notamment été le cas au milieu de terrain où Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz ont rejoint le club de la capitale. Un renouvellement de l’entrejeu qui pourrait toutefois ne pas s’arrêter là. En effet, Luis Campos a d’autres noms en tête pour étoffer le groupe du PSG. Et encore une fois, cela le mènerait au Portugal. Comme le10sport.com vous l’avait expliqué durant le mercato estival, le dossier Manuel Ugarte est étudié par le PSG pour l’avenir. Visiblement, l’avenir serait imminent puisque l’offensive de Luis Campos pourrait être lancée très rapidement.

Après avoir étudié le transfert de Manuel Ugarte cet été, Luis Campos envisagerait donc de passer à l’action très rapidement. En effet, comme l’a révélé Média Foot ce samedi, l’Uruguayen du Sporting Portugal serait la priorité du PSG pour le mois de janvier. Ainsi, une offre pourrait être formulée dans les semaines à venir afin de trouver un accord très rapidement avec le club lisboète.

Très proche de Jorge Mendes, agent de Manuel Ugarte, Luis Campos a donc une carte à jouer pour recruter le joueur du Sporting Portugal. D’ailleurs, le conseiller sportif du PSG pourrait mettre un autre argument sur la table qui pourrait faire mouche auprès des Lisboètes. En effet, si Campos souhaite boucler le transfert d’Ugarte dès le mois de janvier, il ne serait pas contre de le laisser en prêt au Sporting jusqu’à la fin de la saison. Affaire à suivre…