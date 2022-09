Foot - Mercato - PSG

Nasser Al-Khelaïfi a-t-il fait le bon choix en recrutant Campos ?

Publié le 17 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Afin de remplacer Leonardo, écarté en mai dernier malgré le dixième titre de champion de France obtenu par le PSG, les responsables qataris ont décidé de nommer Luis Campos au poste de conseiller sportif. Le Portugais a imposé sa patte ces dernières semaines, mais son travail suscite déjà quelques doutes. Alors selon vous, le PSG a-t-il fait le bon choix en lui proposant ce rôle ?

La rencontre opposant le PSG au FC Metz le 21 mai dernier marquait la fin de la saison 2021/2022, mais aussi le début de la nouvelle phase du projet QSI. Après la victoire écrasante des hommes de Mauricio Pochettino (5-0) et les célébrations du dixième titre de champion de France, le club parisien prenait la décision de remplacer Leonardo. Le Brésilien paie les mauvais résultats de l'équipe en Ligue des champions, objectif principal des Qataris. Pendant plusieurs semaines, le PSG a recherché son nouveau directeur directeur sportif avant de s'arrêter sur Luis Campos. Arrivé dans un rôle de conseiller sportif, le Portugais a l'avantage d'être proche de Christophe Galtier et de Kylian Mbappé, mais aussi de très bien connaître la Ligue 1.

« Je voulais revenir dans le sport français »

Lors d'un long entretien accordé à Rothen Régale ce vendredi, Luis Campos a justifié son choix de venir au PSG. « Je dois remercier le président Nasser Al-Khelaïfi. Quand il m’a fait la proposition, j’ai pensé que c’était une grande opportunité et je voulais revenir dans le sport français. J’ai beaucoup travaillé dans ce championnat depuis dix ans et le PSG est la référence du football français » a confié Luis Campos, qui a procédé à son auto-évaluation.

Un mercato jugé décevant par Galtier et Campos

Malgré l'arrivée de six recrues, Luis Campos n'a pas caché sa frustration au lendemain d'un mercato estival délicat. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. Car à la fin du mercato, on n'a pas l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, il n'y a pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection mais on essaye de travailler pour en être le plus proche possible. C'est un grave problème pour nous qui travaillons tous les jours » a-t-il lâché au micro de RMC . Son entraîneur, Christophe Galtier avait aussi exprimé son mécontentement alors qu'un numéro 9 et un défenseur central étaient attendus. « Au niveau départ, il y a eu quelques ventes et beaucoup de joueurs prêtés. On savait que pour acheter, il fallait vendre » avait déclaré l'entraîneur du PSG.

D'autres profils avaient été ciblés

Le travail de Luis Campos a suscité quelques crispations en interne. Les dirigeants ont, certainement, été aussi surpris en apprenant les discussions entre le Portugais et Chelsea, à la recherche d'un nouveau directeur sportif. Pour rappel, plusieurs noms avaient été associés au PSG au moment du départ de Leonardo. On peut citer les nom de l'ancien responsable de Liverpool, Michael Edwards, mais aussi d'Andrea Berta (Atlético), Giovani Rossi (Sassuolo), Hugo Vaia (Sporting Portugal) et de Fabio Paratici (Tottenham).



