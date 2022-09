Foot - Mercato - PSG

PSG : La réponse tombe pour le transfert de Neymar

Publié le 17 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Cet été, au début du marché des transferts, le PSG ne comptait visiblement plus sur Neymar. Ne faisait plus forcément l’unanimité du côté de Doha, le Brésilien aurait alors été proposé à certaines équipes, comme Manchester City. Finalement, Neymar est resté, mais la question d’un transfert pourrait prochainement se reposer. Des précisions ont alors été apportées…

Aujourd’hui, Neymar est donc toujours un joueur du PSG. Et cela n’est clairement pas une mauvaise nouvelle étant donné la forme incroyable du Brésilien. Pour autant, il y a quelques semaines de cela, cela n’était pas certain que Neymar continue à Paris. En effet, un transfert du numéro 10 parisien était vivement évoqué. Finalement, rien n’a été acté.

Direction le Brésil ?

Faut-il pour autant écarter un départ de Neymar dans les mois à venir ? Dès le mois de janvier, le feuilleton pourrait repartir de plus belle. Et c’est du côté de Flamengo qu’on a récemment évoqué la possibilité que le joueur du PSG débarque cet hiver. Marcos Braz, vice-président de Flamengo, avait en effet lâché : « Je pense que le cas spécifique de Neymar est aujourd’hui hors de question quand on analyse le marché. Maintenant, une Coupe du Monde arrive et si Neymar gagne et dit : « Je vais vivre au Brésil pendant six mois. je veux jouer pour Flamengo ». S’il fait ce geste, c’est possible. S’il ne le fait pas, je dis que c’est impossible ».

La réponse

Après Santos, Neymar pourrait donc retourner au Brésil, à Flamengo, club qu’il tient d’ailleurs en haute estime. Pour autant, de l’autre côté de l’Atlantique, on assure que cette opération serait très compliquée, si ce n’est impossible. Journaliste brésilien, Jorge Nicola a expliqué que Neymar aurait peu de chances de rejoindre Flamengo étant donné son contrat longue durée avec le PSG ainsi que son énorme salaire, trop difficile à prendre en charge pour le club carioca.