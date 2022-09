Foot - PSG

PSG : Neymar réagit à cette grosse polémique au Real Madrid

Publié le 16 septembre 2022 à 11h00 par Hugo Chirossel

Très bon depuis quelque temps avec le Real Madrid, Vinicius Junior peut également agacer. Lors de la victoire face à Majorque (4-1) le week-end dernier, il s’est accroché à plusieurs reprises avec les joueurs et le banc adverses. Ces derniers lui reprochaient son attitude et sa célébration au moment de son but. Neymar lui a apporté son soutien et l’a encouragé à continuer de fêter ses réalisations comme il l’entend.

Cinq sur cinq. Le Real Madrid a remporté toutes ses rencontres depuis le début de la saison en championnat. Même chose en Ligue des champions, où les Madrilènes sont seuls en tête de leur groupe. Malgré l’absence de Karim Benzema, pour une blessure à la cuisse, les hommes de Carlo Ancelotti continuent d’enchaîner les victoires. La Casa Blanca peut compter sur un Vinicius Junior toujours aussi performant. Il s’est encore illustré le week-end dernier, lors de la victoire face à Majorque (4-1).

« Frappe-le, frappe-le »

L’international brésilien a également provoqué la colère de ses adversaires. Victime de nombreuses fautes pendant la rencontre, il s’est accroché à de multiples reprises, que ce soit avec les joueurs présents sur le terrain, ou avec le banc de touche adverse. Vinicius Junior a répondu en célébrant son but avec une petite danse, chose qu’il fait régulièrement. Après le match, Movistar + révélait que le Brésilien aurait confié à Nacho avoir entendu l’entraîneur de Majorque dire à un de ses joueurs « frappe-le, frappe-le ».

🇧🇷 Neymar soutient son compatriote Vinicius Jr à la suite des différentes réactions quant à ses célébrations (danse).« Dribble, danse et soit toi […] Prochain but, on danse 🕺 » pic.twitter.com/kY3OGtZUwL — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) September 16, 2022

Neymar soutient Vinicius Junior