PSG : Galtier envoie un énorme message à Neymar

Publié le 16 septembre 2022 à 03h45 par Arthur Montagne

Interrogé sur Neymar après la victoire contre le Maccabi Haïfa mercredi soir (3-1), Christophe Galtier envoie un message très fort à son numéro 10 qui n'a pourtant pas réalisé son meilleur match de la saison. L'entraîneur du PSG assure d'ailleurs que le Brésilien n'est pas difficile à gérer.

Auteur d'un début de saison tonitruant, Neymar a connu un coup de mou contre le Maccabi Haïfa (3-1) mercredi soir. S'il a trouvé le chemin des filets en fin de match, le numéro 10 du PSG a semblé moins en jambes, mais Christophe Galtier l'a pourtant laissé sur le terrain jusque dans les arrêts de jeu. Un choix qu'il justifie.

Galtier défend Neymar

« (Il sourit) Ce n’est pas difficile à gérer. Vous savez, les trois qui ont marqué s’appellent Messi, Mbappé et Neymar. Heureusement que nous avons ces trois joueurs-là. Ce sont des éléments de très haut niveau », assure le coach parisien en conférence de presse avant de poursuivre.

«Ney’ nous a redonné un équilibre très important»