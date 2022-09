Foot - PSG

PSG : Macron supporter de l’OM, un problème pour le Qatar ?

Publié le 16 septembre 2022 à 00h15 par La rédaction

Président de la République, Emmanuel Macron ne s’en cache pas, il est un grand fan de l’OM. De quoi alors poser problème dans les relations diplomatiques avec le Qatar, à la tête du PSG ? La question a été posée à l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, également patron du club de la capitale.

Et si le Classique entre l’OM et le PSG se déroulait au-delà des terrains de football ? Rivaux, les deux clubs s’affrontent chaque saison en Ligue 1. Mais cet affrontement pourrait-il également cacher un affrontement géopolitique ? Président de la République, Emmanuel Macron est un grand fan de l’OM. A côté de cela, il y a le Qatar, qui entretient des relations proches avec la France et qui est à la tête du PSG.

« Nous en rigolons très souvent »

Y’a-t-il donc un OM-PSG entre Emmanuel Macron et le Qatar ? L’émir Tamim ben Hamad Al Thani s’est amusé de la question. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au Point , il a expliqué : « Un problème que Macron soutienne l’OM et pas le PSG ? (Rires) Nous en rigolons très souvent mais ce n'est vraiment pas un problème. Il adore le sport et je me réjouis d'en parler avec lui. J'ai assisté avec le président et son épouse à la finale du Mondial 2018 entre la France et la Croatie, et j'ai pu être témoin de leur joie à tous les deux quand la France a gagné ».

« Nous échangeons souvent »