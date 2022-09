Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut remercier Macron

Publié le 7 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Quelques mois après l'annonce de sa prolongation de contrat au PSG, Kylian Mbappé a livré les coulisses de son choix et révèle notamment l'importance d'Emmanuel Macron qui a appelé l'attaquant français pour le convaincre de rester à Paris.

En fin de contrat le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a longtemps été annoncé du côté du Real Madrid. Finalement, l'attaquant français a pris la décision de prolonger au PSG jusqu'en 2025, prenant ainsi tout le monde de court. Il faut dire que Kylian Mbappé révèle l'importance du discours d'Emmanuel Macron dans son choix.

«Quand le président te dit ça, ça compte»

« Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir, de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou. Il m'a dit : "Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Vous êtes tellement important pour le pays. Tu as le temps de partir, tu peux rester un peu plus". Quand le président te dit ça, ça compte », assure le joueur du PSG dans une interview accordée au New York Times.

