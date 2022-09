Foot - Mercato - PSG

PSG : L'énorme aveu de Kylian Mbappé sur... Emmanuel Macron

Publié le 6 septembre 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG plutôt qu'une signature au Real Madrid qui semblait pourtant quasiment bouclée. Il faut dire que l'intervention d'Emmanuel Macron a tout changé.

Après un feuilleton qui aura duré plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG jusqu'en 2025 alors que tout laissait à penser qu'il signerait libre au Real Madrid. Et pour cause, l'international français a notamment reçu un appel décisif d'Emmanuel Macron. Et comme l'explique Kylian Mbappé, dans une interview accordée au New York Times , les mots du président de la République l'ont convaincu.

Mbappé confirme l'intervention de Macron...

« Je n'avais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir, de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou. Il m'a dit : "Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Vous êtes tellement important pour le pays. Tu as le temps de partir, tu peux rester un peu plus". Quand le président te dit ça, ça compte », assure l'attaquant du PSG.

... mais n'écarte rien pour son avenir