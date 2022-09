Foot - Mercato

Vinicius Jr était la clé d’un gros coup du Real sur le mercato

Au cours du dernier mercato estival, le Real Madrid a bouclé les venues d’Antonio Rüdiger et d’Aurélien Tchouaméni. Et alors que deux échecs conséquents que sont Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland sont à noter, Florentino Pérez a manqué le coche pour Gabriel Jesus. Et Vinicius Jr aurait pu jouer un rôle dans son arrivée.

Force est de constater que contrairement à son éternel rival, le Real Madrid ne s’est pas montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Lorsque le FC Barcelone a bouclé les venues de Robert Lewandowski, de Raphinha, de Jules Koundé ou encore d’Andreas Christensen pour ne citer qu’eux, le Real Madrid a été beaucoup plus discret.

En effet, dès la mi-juin, le Real Madrid avait déjà terminé son mercato avec les arrivées d’Antonio Rüdiger en tant qu’agent libre et d’Aurélien Tchouaméni contre une indemnité globale avoisinant les 100M€. Cependant, le président Florentino Pérez a manqué le coche pour Kylian Mbappé qui a prolongé son contrat au PSG et Erling Braut Haaland, l’alternative numéro une, qui a signé à Manchester City.

Official. Vinícius Junior has received Spanish passport, one day after the closure of transfer market. 🚨⚪️ #RealMadridImportant news for Real Madrid as they now have one non-EU spot free on the market — Gabriel Jesus deal collapsed in June because of that issue. pic.twitter.com/VQlMAhq3dy