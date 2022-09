Foot - Mercato - PSG

PSG : Une porte s’ouvre pour le transfert de Neymar

Publié le 6 septembre 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Finalement, Neymar n’a pas quitté le PSG lors du dernier marché des transferts. Malgré les manoeuvres du club de la capitale en coulisses, le Brésilien est bien resté au sein de l’effectif de Christophe Galtier. Mais pour encore combien de temps ? Et si Neymar quittait le PSG en janvier ? Une porte s’est en tout cas ouverte pour le numéro 10 parisien.

Aujourd’hui, Neymar est donc toujours un joueur du PSG. Cela était pourtant loin d’être gagné au début du mercato puisqu’il était annoncé que le Qatar ne comptait plus sur son numéro 10. Neymar aurait alors été proposé un peu partout, mais aucun transfert ne s’est concrétisé. Ce n’est pas pour autant que le feuilleton serait terminé et dès janvier, cela pourrait repartir de plus belle…

Neymar prêt à réclamer son départ ?

Après la Coupe du Monde, l’avenir de Neymar pourrait encore faire parler. Quittera-t-il le PSG ? Du côté de Flamengo, on serait prêt à l’accueillir, mais pas en l’état actuel des choses toutefois. Pour le Charla Podcast , Marcos Braz, vice-président du club brésilien, a expliquait concernant Neymar : « Je pense que le cas spécifique de Neymar est aujourd’hui hors de question quand on analyse le marché. Maintenant, une Coupe du Monde arrive et si Neymar gagne et dit : « Je vais vivre au Brésil pendant six mois. je veux jouer pour Flamengo ». S’il fait ce geste, c’est possible. S’il ne le fait pas, je dis que c’est impossible ».

« Le joueur doit renoncer à beaucoup pour jouer au Brésil »