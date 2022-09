Foot - Mercato - PSG

PSG : Malaise confirmé entre Neymar et Kylian Mbappé ?

Publié le 5 septembre 2022 à 14h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que les relations entre Kylian Mbappé et Neymar semblent s’être considérablement dégradées ces derniers mois, la prolongation de contrat in-extremis de l’attaquant français aurait été très mal accueillie par son coéquipier brésilien. Ce pourrait donc expliquer les récentes tensions avec le penaltygate.

Lors de la 2e journée de championnat alors que le PSG avait tranquillement dominé Montpellier au Parc des Princes (5-2), la soirée avait néanmoins été ternie par le fameux penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar, symbole des tensions qui règnent entre les deux stars parisiennes depuis quelques mois.

Neymar irrité par la prolongation de Mbappé ?

Le Parisien confirme cette atmosphère dans ses colonnes du jour en expliquant que Neymar aurait été « piqué au vif » par la prolongation de contrat de Kylian Mbappé en mai dernier, alors que l’attaquant français avait longtemps été annoncé partant du PSG en direction du Real Madrid. Mais il a finalement eu les garanties qu’il attendait pour fixer son avenir au Parc des Princes.

Galtier a voulu éteindre la polémique