Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de Verratti sur l’arrivée de Christophe Galtier

Publié le 5 septembre 2022 à 11h15 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a opéré un grand changement en décidant de changer d’entraîneur. En effet, Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui a été nommé sur le banc de touche parisien. Et pour le moment, tout se passe bien pour l’ancien de l’OGC Nice. Marco Verratti semble d’ailleurs sous le charme de Galtier.

Pour Mauricio Pochettino, le fiasco face au Real Madrid en Ligue des Champions aura donc été fatal. Suite à cette élimination, le sort de l’Argentin était scellé, il était acté qu’il serait remercié, bien qu’il avait encore un an de contrat au PSG. Le verdict est finalement arrivé cet été, Pochettino a été licencié et pour le remplacer, le club de la capitale a fait appel à Christophe Galtier. Ce dernier est ainsi arrivé de l’OGC Nice et voilà désormais Galtier a la tête du PSG.

Transferts - PSG : Campos a remplacé Leonardo, une ère est terminée au PSG https://t.co/Dfp7gNGSMb pic.twitter.com/mBm4egZ6jy — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

« C’est un homme intelligent »

Il n’aura pas fallu longtemps à Christophe Galtier pour trouver sa place au PSG. Le natif de Marseille a su se faire adopter par son vestiaire et à l’occasion d’un entretien accordé à RMC , Marco Verratti s’est confié sur son nouvel entraîneur. Concernant Galtier, l’Italien a pu expliquer : « Il a un impact important, c’est un homme intelligent, qui sait comment gérer une équipe mais plus que ça. C’est un entraîneur préparé qui nous donne l’organisation dont nous avons besoin ».

« Quand une équipe a autant de grands joueurs comme Lionel Messi… »