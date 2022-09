Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les options possibles pour le transfert d'Icardi

Publié le 5 septembre 2022 à 08h30 par Axel Cornic

On pensait que la solution avait enfin été trouvée pour Mauro Icardi, annoncé avec insistance du côté de Galatasaray. Pourtant, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait bien ne jamais rejoindre le club stambouliote et d’autres pistes s’ouvrent désormais, avec Christophe Galtier qui ne l’a pas intégré à sa liste pour la Ligue des Champions ce dimanche.

Si certains avaient encore des doutes concernant la place de Mauro Icardi dans le projet parisien, ils ont totalement été balayés. Après les différentes sorties de Christophe Galtier qui a publiquement invité son joueur à se trouver un nouveau club, le verdict froid est tombé tout récemment : l’Argentin ne disputera pas la Ligue des Champions. Un signal sans équivoques qui montre bien que le PSG ne veut plus de lui, en dépit d’un contrat qui court jusqu’en juin 2024 et qui comporte un très joli salaire de 10M€ net par an. Mais ou pourrait rebondir Icardi, qui n’a plus joué un match officiel avec le PSG depuis avril dernier ?

Transferts - PSG : Ça part dans tous les sens pour le mercato d’Icardi https://t.co/MGAeu5Y0z9 pic.twitter.com/25Zx2dtM2d — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Galatasaray prêt à jeter l’éponge

Tout laissait penser que la suite de sa carrière allait le mener en Turquie, avec de nombreux médias qui ont évoqué une visite médicale dès ce début de semaine avec Galatasaray. Pour C alciomercato.it , il n’en serait rien ! Du côté d’Istanbul on serait en train de changer son fusil d’épaule concernant l’attaquant du PSG, dont la lenteur dans les négociations agacerait au plus haut point les dirigeants des Aslanlar. Après avoir accueilli Dries Mertens à la fin de son contrat avec Napoli, ils chercheraient désormais d’autres profil pour renforcer le secteur offensif et pourraient bien planter Icardi.

La fausse rumeur Miami

Ces dernières heures, l’attaquant du PSG a également été lié à une possible arrivée du côté de l’Inter Miami, franchise de l’ancien parisien David Beckham. Une destination évoquée par TyC Sports ... mais qui pourrait bien n’être qu’une rumeur ! France Bleu Paris a en effet annoncé ce dimanche que le voyage de Mauro Icardi et de Wanda Nara à Miami n’aurait rien à voir avec le football et serait un simple déplacement en famille, comme cela arrive chaque week-end depuis le début de la saison. Il y a une semaine, la famille Icardi était en effet à Milan, où ils possèdent une maison.

Et pourquoi pas un retour en Argentine ?