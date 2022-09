Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos a remplacé Leonardo, une ère est terminée au PSG

Publié le 5 septembre 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc décidé de repartir sur un nouveau projet. Une révolution s’est alors opérée et les changements ont notamment débuté en interne. Leonardo a alors été remercié de son poste de directeur sportif et c’est Luis Campos qui a été nommé conseiller sportif. Une arrivée qui a provoqué certains changements et pas des moindres.

Suite au fiasco en Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG a pris de grosses décisions afin d’entamer un nouveau chapitre. Mauricio Pochettino et Leonardo ont alors été remerciés et ce sont Christophe Galtier et Luis Campos qui sont arrivés à Paris. Le Portugais est désormais aux commandes du recrutement. En charge du mercato, il se montre d’ailleurs très dur en affaires. Et cela change des années précédentes.

Fini les grosses dépenses au PSG

Dernièrement, le PSG avait pour habitude de lâcher de très grosses sommes et d’accorder d’énormes salaires à des joueurs qui n’en valaient pas forcément autant. Cela a ainsi porté préjudice au club de la capitale. Ça, c’était sous les ordres de Leonardo. Désormais, avec Luis Campos, c’est terminé. En effet, le Portugais a adopté une position radicale en décidant de ne plus surpayer des joueurs sur le mercato.

Les exemples Skriniar et Scamacca

Et cet été, plusieurs exemples permettent de confirmer cela. Cela a notamment été le cas avec Gianluca Scamacca. Alors que Sassuolo était intransigeant pour l’attaquant italien, le PSG n’a jamais voulu s’aligner sur ce prix et c’est finalement West Ham qui a raflé la mise. De même avec Milan Skriniar. Alors que l’Inter Milan n’a jamais bougé des 70M€ réclamés, pour le PSG, ce prix a toujours été trop élevé.