PSG : Neymar, Mbappé... Galtier règle la polémique du penaltygate

Publié le 29 août 2022 à 10h10 par La rédaction

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a accueilli l’AS Monaco pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. D’abord menés au score, les parisiens sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire de Neymar, buteur sur pénalty à la 70e. L’occasion de se demander si la hiérarchie des tireurs de pénalty, qui avait suscité une polémique il y a quelques semaines, avait encore changé…

Neymar a pris ses responsabilités ce dimanche soir. L’international brésilien a en effet permis au PSG d’égaliser dans sa rencontre face à l’AS Monaco, pour la 4e journée de Ligue 1. Un match qui s’est soldé par un nul, 1-1. Un premier coup d’arrêt pour le PSG de Christophe Galtier, qui jusque-là réalisait un sans-faute depuis le début de la saison.

« C'est Kylian en un et Neymar deux. Mais... »

Neymar a donc égalisé, à la 70e, sur penalty. De quoi relancer le penaltygate ? Christophe Galtier, interrogé à ce sujet en conférence de presse, a été très clair sur la situation au sein du PSG. « La hiérarchie a été bien établie : c'est Kylian en un et Neymar deux. Mais après, il y a la réalité du match et de l'instant. J'ai vu qu'ils ont échangé et que "Ney" avait pris la décision de le tirer, mais après avoir discuté avec Kylian. »

« J'ai apprécié l'attitude de Kylian »