PSG : Les raisons du départ de Xavi Simons

Publié le 29 août 2022 à 07h00 par Thibault Morlain

Et voilà qu’un nouveau crack du PSG a décidé de faire ses valises. En effet, cet été, Xavi Simons a quitté le club de la capitale, préférant s’engager du côté du PSV Eindhoven. N’ayant eu que très peu d’occasions de se montrer avec Mauricio Pochettino, Xavi Simons a filé aux Pays-Bas. Voilà d’ailleurs certaines des raisons derrière ce choix de carrière.

Ces derniers mois, le cas Xavi Simons faisait parler au PSG. En effet, il y avait urgence car le crack néerlandais arrivait au terme de son contrat. L’objectif était alors de le faire prolonger et le club de la capitale pensait être arrivé à ses fins. Pour Xavi Simons, le plan était alors de signer un nouveau contrat et d’être prêté au PSV Eindhoven. Finalement, ce bail avec le PSG n’a pas été paraphé et il s’est directement engagé avec le club néerlandais pour 5 saisons.

Xavi Simons dans le flou au PSG

Mais pourquoi un tel revirement de situation et ce choix de Xavi Simons ? Tout d’abord, l’instabilité sur le banc du PSG n’aurait clairement pas joué en faveur du club de la capitale. En effet, le départ de Mauricio Pochettino a mis énormément de temps à se concrétiser et l’arrivée de Christophe Galtier a ainsi été retardée. De son côté, Xavi Simons souhaitait lui avoir des réponses rapidement quant à son futur traitement. Cela n’a pas pu être possible et la décision a alors été prise de filer au PSV Eindhoven.

