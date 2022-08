Foot - PSG

PSG : Après l’euphorie, Galtier redescend sur terre

Publié le 29 août 2022 à 10h00 par La rédaction

Ce dimanche soir, le PSG a connu son premier coup d’arrêt dans ce début de saison 2022-2023. Lors de la réception de l’AS Monaco, tout ne s’est pas passé comme prévu pour les parisiens, qui ont concédé le match nul 1-1 sur la pelouse du Parc des Princes. Un premier résultat qui vient faire redescendre sur terre Christophe Galtier et ses hommes, juste après l’euphorie du début de saison…

Le PSG avait été injouable sur ses 4 premiers matches officiels de la saison. D’abord, lors du Trophée des Champions, les hommes de Christophe Galtier avaient battu le FC Nantes 4-0. Ensuite, lors des 3 premières journées de Ligue 1, les coéquipiers de Neymar, en grande forme, avaient passé 17 buts à 3 adversaires (5-0 contre Clermont, 5-2 contre Montpellier, et 7-1 contre Lille). Un début de saison tonitruant, qui avait de quoi émerveiller plus d’un supporter. Seulement voilà : le PSG a connu, ce dimanche soir, son premier coup d’arrêt, face à l’AS Monaco. Un match nul 1-1, qui a fait redescendre sur terre le PSG…

« C’est sûr qu’on a été fortement contrariés »

En conférence de presse, après le match du PSG, Christophe Galtier a justement évoqué cette rencontre un peu plus difficile. « Je ne sais pas si ça va calmer les ardeurs. Mais c'est sûr qu'on a été fortement contrariés par une belle équipe de Monaco sur les 35 premières minutes. Elle a gêné nos premières sorties de balle et été très présente athlétiquement pour gagner des ballons. Et elle a su bien se servir de sa qualité dans la transition, à l'image du but. »

« On a manqué énormément de mobilité »

L’entraîneur du PSG a ensuite poursuivi : « On a manqué énormément de mobilité. On a eu très peu de mouvements, il y a eu beaucoup trop de ballons dos au jeu, cela a été mieux en fin de première période. Mais on s'est trop laissés surprendre par l'intensité mise par l'adversaire. Cette première période doit nous servir de leçon pour progresser ». Tout était donc loin d’être parfait selon Christophe Galtier dans cette rencontre…

« On a maintenu Monaco dans un bloc bas »