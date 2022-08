Foot - Mercato - PSG

PSG : Un plan B offert sur un plateau après Fabian Ruiz

Publié le 29 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG est tout proche de boucler l’arrivée de Fabian Ruiz en provenance de Naples, un autre milieu de terrain ciblé depuis de nombreuses semaines par Luis Campos a clairement laissé entendre qu’il pourrait bouger d’ici la fin du mercato estival : Seko Fofana. Une aubaine pour le PSG ?

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG est en passe de boucler un nouveau renfort dans cette dernière ligne droite du mercato estival : Fabian Ruiz (26 ans), le milieu de terrain espagnol de Naples, qui devrait débarquer en début de semaine dans le cadre d’un transfert évalué à 25M€. Mais ce n’est peut-être pas tout…

Mercato - PSG : Campos en passe de boucler ce transfert à 25M€ https://t.co/LBXahoRyWN pic.twitter.com/AJvLjUxEIl — le10sport (@le10sport) August 27, 2022

Fofana en instance de départ à Lens ?

Samedi soir, au micro de Canal +, Seko Fofana (27 ans), lui aussi annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, a clairement laissé entendre qu’il pourrait quitter le RC Lens : « Tout ce que je sais c’est que je suis quelqu’un de très ambitieux, qui ne se fixe pas de limites. Je sais ce que le club peut m’apporter, le club aussi sait ce que je peux lui apporter. Il reste encore cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre (…) je ne sais pas de quoi sera fait demain et on verra », a indiqué l’international ivoirien.

« Il y a des sollicitations »