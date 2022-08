Foot - Mercato - PSG

PSG : Une fin de mercato de folie est annoncée

Publié le 28 août 2022 à 10h00 par Arthur Montagne

Le marché des transferts fermera ses portes en France jeudi soir, et ça risque de bouger dans encore plusieurs clubs. A commencer par le PSG. En effet, bien que le club de la capitale ait recruté quatre nouveaux joueurs, Christophe Galtier en attend trois autres, mais cela dépendra du dégraissage qui doit également être important. Bref, les derniers jours du mercato s'annoncent bouillants à Paris.

Cet été, le PSG a connu d'importants changements en interne afin de relancer son projet. C'est ainsi que Luis Campos a remplacé Leonardo et se retrouve en charge du recrutement du club de la capitale. Et le dirigeant portugais n'a pas tardé à marquer de son empreinte le mercato parisien en recrutant deux joueurs de l'écurie Mendes, à savoir Vitinha et Renato Sanches, mais également deux jeunes français à fort potentiel : Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Luis Campos a donc fait jouer ses réseaux, mais également son savoir-faire cet été pour le PSG. Et ce n'est pas terminé !

Galtier annonce que «ça va beaucoup bouger»

En effet, alors que le mercato fermera ses portes jeudi soir, Christophe Galtier a annoncé ces dernières heures qu'il attendait encore du mouvement sur le mercato. « Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger. Des joueurs sont en instance de départ, d’autres attendent pour venir nous rejoindre, et on verra comment cela va finir. Je le répète encore une fois, nous avons identifié les postes sur lesquels nous devons nous renforcer, prendre des joueurs qui seront des valeurs ajoutées, est-ce que ça sera fait ou pas ? Je ne le sais pas », assurait-il en conférence de presse. Et effectivement ça va bouger.

Transferts - PSG : Galtier reçoit une étonnante réponse pour la fin du mercato https://t.co/5vAQS31A3b pic.twitter.com/OZgRItt17k — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

Des départs dans tous les sens ?

Et d'ailleurs, le PSG a officialisé un mouvement samedi avec le départ d'Ander Herrera. Placardisé, le milieu de terrain espagnol n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier et s'est engagé avec l'Athletic Bilbao sous la forme d'un prêt avec option d'achat. C'est le premier cas d'une longue liste sur laquelle figure notamment le nom de Mauro Icardi. L'attaquant argentin aurait donné son accord à Galatasaray qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec le PSG en ce qui concerne la prise en charge du salaire. Les discussions pour le transfert d'Idrissa Gueye à Everton auraient été relancées tandis que Leandro Paredes est attendu à la Juventus et Keylor Navas à Naples. Les situations de Layvin Kurzawa, annoncé dans le viseur de Fulham, et Julian Draxler sont en revanche plus compliquées à résoudre.

Fabian Ruiz en approche, Skriniar relancé ?