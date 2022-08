Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : C’est terminé pour Bernardo Silva…

Publié le 25 août 2022 à 15h00 par Alexis Bernard

Suite aux révélations exclusives du 10 Sport dans le dossier Bernardo Silva, avec un intérêt très fort du PSG puis l’existence d’une très grosse offre de transfert (80 millions d’euros), la rédaction est mesure de confirmer que le dossier se referme. Manchester City ne souhaite pas vendre son international portugais, Paris dit stop.

La bataille aura duré trois semaines entre le PSG et Manchester City. Trois semaines pour tenter de convaincre les Citizens de lâcher leur perle portugaise, Bernardo Silva. Pour cela, Paris a sorti le grand jeu puisque, comme le10sport.com l’a révélé le 8 août dernier, une offre importante a été transmise à Manchester City pour le transfert du joueur. Un montant de 80 millions d’euros ! Ces dernières heures, le journal L’Équipe a confirmé l’intégralité des éléments livrés par le10sport.com (évoquant pour leur part une proposition « d’environ 70 millions d’euros ». Ce jeudi, Le 10 Sport a de nouveau eu confirmation du montant, c’est bien 80 millions d’euros et non 70 qui ont été proposés aux Citizens).

Bernardo Silva tenté par le PSG

Face à l’offensive du PSG, Bernardo Silva a rapidement adopté une attitude d’écoute. Depuis un an, le Portugais ne cache pas son envie de « voir autre chose ». Tenté par un transfert au Barça à l’été 2021, il entretenait toujours le rêve de porter les couleurs blaugrana cet été. Faute de moyens, les Catalans n’ont pas pu se mêler à la bataille lancée par le PSG. Une tentative parisienne qui trouvait grâce aux yeux de Bernardo Silva. La perspective de retrouver Luis Campos, Kylian Mbappé mais également la colonie lusitanienne du Parc des Princes (Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Renato Sanches) avait de quoi le séduire. Mais, comme précisé par le10sport.com le 8 août, Bernardo Silva ne souhaitait pas aller au clash avec Manchester City.

Pep Guardiola : « Bernardo Silva est notre joueur et nous voulons qu'il soit avec nous, mais je ne veux pas de joueurs dans mon équipe s'ils ne sont pas heureux. » pic.twitter.com/NnLpeMH5Nw — FR Barça (@FRBarca_) August 24, 2022

Le PSG jette l’éponge

Depuis deux semaines, le PSG se heurte à la fermeté de Manchester City. Malgré la jolie somme proposée, les Citizens ferment la porte à un transfert pour leur prodige. Et les propos de Ferran Soriano, directeur sportif du club, ne laissaient pas beaucoup de place au doute mercredi soir : « Il n'y a pas de discussions pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Manchester City peut considérer que l'affaire est terminée ». Sollicitées par nos soins, nos sources dans le dossier Bernardo Silva nous confirment toutes que le dossier est clos. Le PSG jette l’éponge.

Manchester City ne lâchera pas

A moins d’une semaine de la fin du mercato, Luis Campos et le PSG ont pris la décision de ne pas s’entêter. Manchester City ne changera pas de position et n’écoutera pas les offres pour Bernardo Silva, si précieux aux yeux de son entraîneur, Pep Guardiola. Le dossier est donc enterré, pour ce mercato estival. L’histoire ne dit pas encore si Paris a prévu de revenir à la charge dans quelques mois, après la Coupe du Monde. Mais il n’y aura pas de miracle Bernardo Silva d’ici le 31 août, c’est désormais une certitude…