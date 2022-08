Foot - Mercato

À Barcelone et Paris, c’est la fin du rêve pour Bernardo Silva

25 août 2022

Il est l’une des opérations chaudes de cette fin de mercato. Annoncé au PSG, où Luis Campos rêve de l’accueillir, et au FC Barcelone, étant une signature rêvée de Xavi Hernandez, Bernardo Silva ne partira pas selon le directeur exécutif de Manchester City. L’occasion pour Pep Guardiola et pour Xavi de faire le point sur la suite de ce feuilleton.

Avant la clôture du mercato estival, Luis Campos aimerait que son rêve devienne réalité. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 18 août dernier, une offre de transfert de 80M€ a été transmise à la direction de Manchester City par les décideurs du PSG. En vain. En effet, le champion d’Angleterre a repoussé ladite offre et ne semble pas prêt à revenir sue sa position.

Manchester City campe sur ses positions pour Bernardo Silva

Ces dernières heures, après avoir affirmé à la Cadena SER qu’il était trop tard à ce stade du mercato pour enregistrer des arrivées et boucler des départs, Ferran Soriano a tenu un discours similaire à Tv3 dans le cadre de la rencontre caritative entre le FC Barcelone et Manchester City au Camp Nou mercredi soir (3-3). « Il n'y a pas de discussions ou de pourparlers pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Le mercato de Manchester City est clos, c'est terminé ».

Admiratif de Silva, Xavi ne se mouille pas et attend un signe de City

Dans la journée de mercredi, The Ahletic a assuré que Xavi Hernandez verrait d’un très bon oeil le recrutement de Bernardo Silva au FC Barcelone. Le milieu offensif serait même la signature rêvée de l’entraîneur du Barça . Cependant, Xavi ne serait pas dupe quant à la faisabilité de ladite opération. « Qui n'aime pas Bernardo Silva? C'est un joueur très important pour Pep et pour City. Je l'aime, il fait la différence car il a une grande capacité à comprendre le jeu. Il y a peu de joueurs comme lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City ». Voici le témoignage livré par Xavi Hernandez dans le cadre de la rencontre face à Manchester City et dans des propos relayés par Esport3 .

