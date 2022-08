Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos en rêve, Xavi jette un froid sur son transfert

Publié le 25 août 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 25 août 2022 à 12h23

Contractuellement engagé envers Manchester City jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva fait tourner la tête du PSG et du FC Barcelone. Néanmoins, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à ce que les Skyblues libèrent le Portugais. Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez ne se fait pas d’illusions à ce sujet.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 18 août dernier, quelque temps après avoir confié que Bernardo Silva était le rêve de Luis Campos pour cet été, la direction du PSG a dégainé une offre de transfert de 80M€ à Manchester City pour l’international portugais. Une proposition rejetée par City, mais le PSG prévoirait de revenir à la charge alors que le FC Barcelone cultiverait un intérêt de longue date pour Silva.

« Je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City »

Mercredi soir a eu lieu une rencontre amicale entre le FC Barcelone et Manchester City au Camp Nou. L’objectif de cette confrontation était purement caritatif pour que les recettes de cette affiche soient reversée à la recherche contre ELA, à savoir l’association européenne contre les leucodystrophies. La rencontre s’est soldée par un match nul (3-3) et a permis à Xavi Hernandez de faire un point sur le dossier Bernardo Silva. « Qui n'aime pas Bernardo Silva? C'est un joueur très important pour Pep et pour City. Je l'aime, il fait la différence car il a une grande capacité à comprendre le jeu. Il y a peu de joueurs comme lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City ». a confié l’entraîneur du FC Barcelone, qui rêverait de recruter le Portugais selon The Athletic, dans des propos rapportés par Esport3 .

Mercato - PSG : Luis Campos connaît la réponse pour le transfert de Bernardo Silva https://t.co/4q6az5E6UX pic.twitter.com/N7vKFGtrRb — le10sport (@le10sport) August 24, 2022

City ferme la porte à un départ de Bernardo Silva