Antero Henrique met Idrissa Gueye dos au mur pour son transfert

Idrissa Gueye fait partie des joueurs poussés vers la sortie en cette fin de mercato. Et le milieu sénégalais aurait déjà trouvé un accord avec Everton, pas le PSG. Pour débloquer l’opération, Idrissa Gueye aurait donc demandé à Antero Henrique de résilier son contrat pour qu’il puisse partir librement chez les Toffees. Antero Henrique aurait donc tranché…

Le PSG s’est déjà bien renforcé cet été, et plus particulièrement au milieu de terrain. En effet, Luis Campos a réussi à recruter Vitinha et Renato Sanches. Forcément, ces deux arrivées ont compromis la place d’autres joueurs dans ce secteur de jeu. Ainsi, après Georginio Wijnaldum et Eric Junior Dina-Ebimbe, Ander Herrera et Leandro Paredes ont de grandes chances de quitter le club. C’est aussi le cas pour Idrissa Gueye, annoncé très proche d’un retour du côté d’Everton.

Gueye veut absolument rejoindre Everton libre de tout contrat

Cependant, le PSG et le club basé à Liverpool ne se sont toujours pas entendus. Selon les informations de RMC Sport , Idrissa Gueye aurait donc demandé une faveur à Antero Henrique pour débloquer l’opération : résilier son contrat courant jusqu’en juin 2023 afin de faciliter son retour chez les Toffees , avec qui il se serait déjà mis d’accord.

