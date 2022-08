Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour son départ, Gueye demande une faveur à Campos

Publié le 24 août 2022 à 15h15 par Thomas Bourseau

Sous contrat jusqu’en juin 2023 au PSG, Idrissa Gueye ne devrait pas honorer son bail jusqu’à son terme. Ayant trouvé un accord contractuel avec Everton où il pourrait effectuer son grand retour dans les prochains jours, le Sénégalais attendrait du PSG et de Luis Campos qu’on lui résilie son contrat.

S’il y a bien un joueur qui a souffert du transfert de Renato Sanches, c’est bien Idrissa Gueye. Dans la foulée de l’arrivée de l’international portugais en provenance du LOSC au tout début du mois d’août, l’international sénégalais a immédiatement intégré le loft mis en place par le conseiller football Luis Campos des joueurs indésirables et invités à aller voir ailleurs avant la clôture du mercato estival. Cela fait à présent plusieurs jours qu’un retour à Everton est évoqué pour Gueye bien que le coach des Toffees , en la personne de Frank Lampard, ait dernièrement botté en touche. « C'est un joueur du PSG. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez tirer vos propres conclusions ».

Les discussions se sont accélérées pour Idrissa Gueye

Pour autant, L’Équipe a révélé dans ses colonnes de l’édition de mardi, que les négociations allaient repartir de plus belle pour le départ de Gueye. Cela ferait en effet quelques jours que le milieu de terrain du PSG et Everton peineraient à trouver un accord et n’échangeraient donc plus. Néanmoins, la volonté de parvenir à un terrain d’entente est commune.

Idrissa Gueye a enfin trouvé un accord avec Everton, mais pas avec le PSG