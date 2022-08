Foot - Mercato - OM

Herrera, Milik, Payet... Toutes les infos mercato du 24 août

Publié le 24 août 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Campos voit le bout du tunnel pour le départ d'Ander Herrera

S’étant pourtant positionné contre un départ du PSG au début du mercato estival, Ander Herrera aurait finalement trouvé un terrain d’entente pour la résiliation de son contrat sur lequel il lui restait deux années. Direction l’Athletic Bilbao pour le milieu de terrain qui devrait s’engager ce mercredi pour les deux prochaines saisons dans son ancien club d'après la presse espagnole.



OM : Écarté par Tudor, Payet bouge ses pions pour son avenir à Marseille

Alors que Dimitri Payet n’est clairement plus un incontournable du groupe de l'OM en ce début de saison, le joueur attend patiemment et calmement son heure selon L’Équipe . Néanmoins, pour ce qui est de la promesse de reconversion effectuée par Jacques-Henri Eyraud en 2020 que le club ne pourrait finalement pas tenir, le Français n’est pas enclin à rester sagement discret et compterait se battre pour que Pablo Longoria tienne la promesse de son prédécesseur.



PSG : Leandro Paredes va enflammer la fin de mercato

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus, Leandro Paredes cherche toujours un point de chute d’ici la fin de ce mercato. Alors que le club turinois discute avec le Paris Saint-Germain pour trouver un accord, un autre club pourrait faire son apparition dans le dossier. Depuis la grave blessure de Georginio Wijnaldum, l’AS Roma songerait à recruter le milieu parisien dans l’optique de remplacer le Néerlandais selon les informations divulguées par Sky Italia.



OM : Réunion au sommet prévue pour le transfert de Milik

La Juventus est à la recherche d’un nouvel attaquant pour épauler Dusan Vlahovic. La Vieille Dame avait jeté son dévolu sur Memphis Depay au départ, mais au vu des difficultés rencontrées dans les négociations, notamment sur le plan du salaire, la Juventus aurait changé d’avis et s'est positionnée sur Arkadiusz Milik. Une réunion entre le club turinois et l’agent du joueur serait d’ailleurs prévue prochainement, alors qu'un accord aurait déjà été trouvé avec l'OM pour un prêt de 2M€ assorti d'une option d'achat de 8M€ selon Sky Italia.



PSG : Luis Campos tente bien un nouveau coup sur le mercato

Le PSG cherche encore à se renforcer sur le marché des transferts, notamment au milieu de terrain. Fabian Ruiz est la priorité de Luis Campos, mais les négociations avec Naples n’avancent pas. Le conseiller sportif parisien a donc activé d’autres pistes, dont celle menant à Carlos Soler, en fin de contrat en juin 2023 avec Valence, comme le confirme Marca.



