Écarté par Tudor, Payet bouge ses pions pour son avenir à Marseille

Publié le 24 août 2022 à 10h30 par Thomas Bourseau

Dimitri Payet n’est plus le capitaine de l’OM. Il n’est plus le meneur de jeu de l’équipe première phocéenne et n’est clairement plus un incontournable du groupe en ce début de saison. Et pour remédier à cela, Payet attend patiemment et calmement son heure selon L’Équipe. Néanmoins, pour ce qui est de la promesse de reconversion effectuée par Jacques-Henri Eyraud en 2020 que le club ne pourrait finalement pas tenir, le Français n’est pas enclin à rester sagement discret et compterait se battre pour que Pablo Longoria tienne la promesse de son prédécesseur. Explications.

À Marseille, rien n’est plus pareil pour Dimitri Payet. En l’espace de seulement quelques mois, le Français est passé de meneur de jeu de l’OM arborant le brassard de capitaine tout en était un homme fort de Jorge Sampaoli à… simple remplaçant de luxe depuis le début de l’ère Igor Tudor. En trois matchs de Ligue 1, Payet n’a jamais été titularisé par le nouvel entraîneur de l’OM et ne comptabilise que 60 minutes de jeu. Peu, trop peu pour le dépositaire du jeu de l’Olympique de Marseille qui ne perdrait pas (encore) patience.

Tudor, au coeur de brouilles avec plusieurs joueurs de l’OM…

Dimitri Payet en a fait la promesse à ses proches : il ne craquera pas. Sans cesse écarté du onze de départ de l’OM, le Français voit le club phocéen passer dans une toute nouvelle dimension tactique et surtout une toute nouvelle gestion d’effectif mis en place par Igor Tudor. Et cette gestion a déjà fait quelques étincelles avec certains membres de l’effectif. Lors de la tournée de pré-saison en Angleterre, le ton est monté entre Jordan Amavi et le coach du club marseillais qui lui aurait même affirmé que tant qu’il sera en poste à l’OM, plus jamais Amavi ne disputera la moindre rencontre selon L’Équipe . Avec Gerson et Matteo Guendouzi, des échauffourées ont également été relevées.

…mais pas avec Dimitri Payet

Néanmoins, et bien que son statut ait indéniablement changé, Payet ne serait pour sa part pas parti au clash avec Igor Tudor pour le moment et n’envisagerait absolument pas de craquer. À ce jour, Dimitri Payet serait certes bougon lors des séances d’entraînement selon L’Équipe , mais ne serait pas pour autant démoralisé par sa situation. Pas de quoi engendrer un clash, mais tout cela pourrait s’envenimer si la situation restait inchangée dans les prochaines semaines.

Payet sent que le vent tourne pour sa reconversion à l’OM