Longoria peut faire une croix sur cette piste en défense

Publié le 23 août 2022 à 22h00 par Quentin Guiton mis à jour le 23 août 2022 à 22h00

Avant la fin du mercato estival, l’OM souhaiterait encore se renforcer. Si Pablo Longoria voudrait une recrue dans le secteur offensif, un défenseur central est aussi souhaité. Ces derniers jours, deux noms se sont dégagés : Eric Bailly et Francesco Acerbi. Si le défenseur ivoirien de Manchester United devrait bel et bien débarquer, le joueur de la Lazio prendrait lui une autre direction…

Malgré les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba cet été, l’OM voudrait encore un défenseur central d’ici la fin du mercato. Et ces derniers jours, Pablo Longoria s’est penché sur deux joueurs : Eric Bailly (Manchester United) et Francesco Acerbi (Lazio).

Bailly prochaine recrue de Longoria !

Concernant l’international ivoirien, l’opération serait désormais bouclée ! En effet, Fabrizio Romano a révélé ce mardi qu’Eric Bailly devrait s’envoler pour Marseille dans les 24 prochaines heures pour s’engager avec l’OM. Le joueur de 29 ans devrait débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat (obligatoire si le club se qualifie en Ligue des champions à la fin de la saison).

Bailly se rapproche, Acerbi s’éloigne