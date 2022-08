Foot - Mercato - OM

OM : Un dossier activé par Longoria va échapper à l’OM

Publié le 22 août 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Désireux de renforcer la défense d’Igor Tudor cet été, Pablo Longoria garderait un œil sur Francesco Acerbi. Le joueur de 34 ans n’est plus vraiment désiré à la Lazio Rome et pourrait être poussé vers la sortie cet été. Cependant, l’OM ne serait pas seul sur ce dossier puisque l’Inter s’intéresserait également à l’Italien. Et les Nerazzurri se rapprocheraient de plus en plus de Francesco Acerbi cet été.

Alors que Chancel Mbemba et Isaak Touré ont déjà rejoint l’OM cet été pour renforcer la défense d’Igor Tudor, Pablo Longoria souhaiterait recruter un nouveau défenseur central cet été. Si l’on parle d’Eric Bailly ces derniers jours, le président marseillais garderait également un œil sur Francesco Acerbi, devenu indésirable à la Lazio Rome. Toutefois, l’Inter serait également sur ce dossier et se rapprocherait dangereusement du joueur de 34 ans.

Mercato - OM : Un dossier activé par Pablo Longoria bientôt bouclé ? https://t.co/SBgKdHzmYp pic.twitter.com/1S59eE6HpG — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

La Lazio est ouvert à un prêt à l’Inter pour Acerbi...

Comme le rapporte CalcioMercato.com , l’agent de Francesco Acerbi aurait promis à l’Inter que le défenseur italien débarquerait gratuitement chez les Nerazzurri . Et il semble avoir obtenu gain de cause puisque Claudio Lotito - le président de la Lazio Rome - serait ouvert à un prêt gratuit avec option d’achat. Cependant, le club romain voudrait que l’Inter se charge de payer l’intégralité du salaire de Francesco Acerbi, qui s’élève à 1,8M€ par saison.

... mais l’Inter doit régler les problèmes de salaire du joueur