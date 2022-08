Foot - Mercato - OM

OM : Tout est bouclé pour le prochain coup de Longoria

Cherchant encore à renforcer la défense central d’Igor Tudor cet été, Pablo Longoria s’activerait sur le marché des transferts à quelques jours de la fin du mercato. Le président de l’OM viendrait d’ailleurs de boucler le dossier d’Eric Bailly. L’international ivoirien devrait atterrir à Marseille très prochainement pour s’engager avec le club phocéen.

On arrive peu à peu dans la dernière ligne droite du mercato. Et Pablo Longoria a toujours prévu quelques coups pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le président de l’OM entend construire une équipe compétitive et multiplie donc les pistes sur le marché des transferts. Récemment, Ruslan Malinovskyi et Antonin Barak ont été évoqués du côté du club phocéen. Toutefois, c’est un autre dossier que Pablo Longoria viendrait de finaliser.

Eric Bailly deal, completed and here we go confirmed. Been told Bailly will be @ Carrington later today to say goodbye to his teammates - then he will fly to Marseille within 24h in order to join OM. 🚨🔵 #MUFC #OM Loan with mandatory buy clause if OM will qualify to next UCL. pic.twitter.com/26jh9LvCBz