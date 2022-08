Foot - Mercato - OM

La prochaine recrue de l'OM est identifiée, les détails sont connus

Publié le 22 août 2022 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 août 2022 à 11h44

Désireux de se renforcer en charnière centrale, l’Olympique de Marseille souhaite attirer Eric Bailly dans ses rangs, et la venue du joueur de Manchester United semble prendre forme. Si les négociations se poursuivent avec le défenseur, un terrain d’entente aurait déjà été trouvé avec les Red Devils.

Avec dix recrues au compteur, l’OM est l’un des grands protagonistes de ce mercato estival, et Pablo Longoria n’en a pas terminé. Le club phocéen reste à l’affût en cette fin du mois d’août, et du renfort est notamment attendu en défenseur central. Pourtant, le président de l’OM s’est déjà montré actif dans ce secteur, avec les arrivées de Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, mais un autre joueur semble prendre le chemin de la cité phocéenne.

« Il y a sûrement un défenseur qui va arriver », a déjà confirmé Tudor

Interrogé jeudi, Igor Tudor n’a pas caché la venue probable d’un nouveau défenseur avant la fin du mercato estival. « Il y a sûrement un défenseur qui va arriver. Après le reste on verra », déclarait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse. Une tendance confirmée par Pablo Longoria après la victoire face à Nantes samedi au Vélodrome : « On doit encore compléter l’effectif. D’ici le 31 août, on doit faire quelque chose. Parce que notre niveau d’exigence est important. On doit continuer à mettre en place un effectif qui colle avec le coach et qui va dans la direction du football que l’on veut développer. On cherchera à faire quelque chose pour essayer de nous améliorer ». Le prochain renfort semble déjà identifié, et il s’agirait d’Éric Bailly.

Le dossier Bailly est dans sa phase finale

Ce lundi, La Provence annonce en effet dans ses colonnes que l’Olympique de Marseille ne lâche rien pour l’arrivée d’Eric Bailly. Un accord a déjà été trouvé avec Manchester United pour le prêt avec option d’achat de l’international ivoirien, et il reste désormais à en faire de même avec le principal intéressé. Les discussions sont en cours et elles concernent le salaire que devrait percevoir le joueur une fois qu’il appartiendra définitivement à l’OM la saison prochaine. Des négociations que confirme le journaliste Fabrizio Romano et qui devraient s’achever rapidement.

Eric Bailly deal will be decided this week. Olympique Marseille and Manchester United have full agreement on loan with buy obligation clause in case of UCL for next season, but personal terms are currently not agreed. 🚨🔵 #OM Final decision expected soon by OM & Bailly's camp. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2022

