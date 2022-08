Foot - Mercato - OM

OM : L'offensive est lancée pour Milik, transfert imminent

Publié le 22 août 2022 à 08h45 par Quentin Guiton

L’OM doit vendre au moins un attaquant d’ici la fin du mercato. Et c’est bien Arkadiusz Milik qui semblerait être l’élément sacrifié. En effet, la Juventus penserait à l’attaquant polonais en plan B de Memphis Depay. Et la piste serait même devenue assez sérieuse car les exigences salariales du Néerlandais serait trop élevées. De son côté, Milik aurait déjà fait son choix…

Après avoir recruté pas moins de dix joueurs durant ce mercato, l’OM doit absolument vendre à présent. Et un secteur est notamment concerné : l’attaque. Après les arrivées de Luis Suarez et d’Alexis Sanchez, il y a embouteillage devant. Et si Bamba Dieng est jusqu'à présent le joueur le plus à même d'être vendu par Pablo Longoria, Arkadiusz Milik pourrait partir le premier.

Mercato - OM : L’OM a lâché ses réponses pour Cristiano Ronaldo https://t.co/8cCbgCu7ng pic.twitter.com/uxmG1qJlT1 — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

Milik dans le viseur de la Juventus

En effet, Arkadiusz Milik serait l’une des cibles de la Juventus pour son attaque, plutôt un plan B au départ. En effet, la grande priorité des Bianconeri était Memphis Depay (FC Barcelone). Cependant, les demandes salariales du Néerlandais seraient jugées trop élevées pour la Vieille Dame . Ainsi, la Juventus songerait à se tourner vers une solution moins coûteuse : Milik.

L'opération avance !