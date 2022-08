Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : 100M€ pour Bernardo Silva, une folie pour le PSG ?

Publié le 22 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Un poil plus discret que l’été dernier sur le marché des transferts (pour le moment), le PSG entend bien frapper un gros coup d’ici la clôture du mercato. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos veut faire venir Bernardo Silva et a déjà dégainé une offre de 80M€. Alors que Manchester City veut le conserver et a refusé cette première proposition, le PSG doit-il casse sa tirelire ?

Ce n’est pas une surprise, le PSG veut une nouvelle fois frapper fort sur le marché des transferts. Après avoir bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele ou encore Renato Sanches, Luis Campos planche sur la fin du mercato parisien. Malgré les renforts qui sont arrivés, Christophe Galtier attend toujours une recrue supplémentaire au milieu de terrain. Et celle-ci pourrait s’appeler Bernardo Silva…

Le PSG a déjà fait une offre colossale

Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG a coché le nom du milieu offensif de Manchester City. Auteur d’une nouvelle saison éblouissante avec les Skyblues , Bernardo Silva attise les convoitises, notamment du FC Barcelone. Cependant, vu les difficultés économiques du club catalan, ce dossier s’annonce compliqué. Une aubaine pour le PSG. Toujours selon nos informations exclusives, le PSG a déjà dégainé une offre de 80M€ pour Bernardo Silva, une proposition refusée par Manchester City.

Pep Guardiola insiste pour le conserver

Outre Manche, la position des dirigeants citizens est claire : ils veulent conserver Bernardo Silva. Cependant, Manchester City ne compte pas aller au clash avec l’ancien joueur de l’AS Monaco, une option qui pourrait favoriser le PSG. De son côté, Bernardo Silva verrait d’un bon œil un retour en Ligue 1, lui qui est à la recherche d’un nouveau challenge. Interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet, Pep Guardiola a toujours été du même avis : « Je veux qu’il reste, je l’ai dit à plusieurs reprises. C’est notre joueur et il connaît notre volonté en tant que club, et la mienne en tant que manager, et même ses coéquipiers ». Cependant, le technicien espagnol est conscient de réalité du marché des transferts. « Que va-t-il se passer ? Je ne sais pas », assure Guardiola.

La asistencia de Bernardo Silva a Ilkay Gundogan 😱🚀 pic.twitter.com/Gam3FtE5yq — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 21, 2022

Bernardo Silva a dix jours devant lui

Malgré la fermeté de Manchester City dans ce dossier, le PSG n’entend pas lâcher l’affaire. Bernardo Silva est une priorité pour Luis Campos qui l’avait déjà fait venir à Monaco. Titulaire dimanche dernier contre Newcastle, le Portugais a une fois de plus été capital en offrant une passe décisive à Ilkay Gundogan. Mais d’ici dix jours, Bernardo Silva pourrait bien quitter Manchester City et porter une nouvelle tunique, à condition que le PSG casse la banque.



