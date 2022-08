Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos s'active pour Bernardo Silva, l'accord est trouvé

Publié le 21 août 2022 à 15h30 par Hugo Chirossel

Le Paris Saint-Germain pourrait frapper un grand coup dans les derniers jours du mercato. Les Parisiens sont sur la piste de Bernardo Silva et en ont fait leur priorité, comme révélé par le10sport.com. Le PSG serait d’ailleurs parvenu à un accord avec l’international portugais. Il ne resterait désormais plus qu’à s’entendre avec Manchester City.

C’est un dossier qui va animer la fin du mercato du Paris Saint-Germain. Après les arrivées de Vitinha et Renato Sanches au milieu de terrain, le PSG est sur la piste de Bernardo Silva. L’international portugais était annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone, mais les Blaugrana ne sont pas parvenus à réunir la somme nécessaire pour boucler cette opération. Les Parisiens en ont donc fait leur priorité d’ici à la fin du marché des transferts, comme révélé par le10sport.com . Un intérêt qui ne date pas d’hier, puisque Luis Campos l’apprécie depuis longtemps. C’est d’ailleurs lui qui l’avait fait venir à l’AS Monaco en 2014.

Le PSG d’accord avec Bernardo Silva

Tout pourrait bientôt s’accélérer dans ce dossier. En effet, d’après les informations de Média Foot , le PSG serait parvenu à un accord contractuel avec Bernardo Silva. Un contrat de quatre ans l’attendrait dans la capitale française, mais il faut désormais s’entendre avec Manchester City. Comme nous vous le révélions sur le10sport.com , les Parisiens ont d’ores et déjà formulé une offre de 80M€ il y a quelques jours. Une information confirmée par AS , qui indiquait également que cette proposition avait été repoussée par les dirigeants de Manchester City.

Le PSG discute avec Manchester City

Reste à savoir quel montant pourra définitivement convaincre les Citizens de lâcher leur joueur de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2025. L’Équipe confirmait ce dimanche que le contact existe bel et bien entre les deux clubs. Du côté du PSG, ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui mènent les négociations avec Txiki Begiristain, directeur sportif de Manchester City, et ses équipes. Quoi qu’il arrive, si les deux formations ne parviennent pas à s’entendre, Bernardo Silva ne devrait pas aller au clash afin de rejoindre les champions de France 2022.

