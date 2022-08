Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar fait voler en éclat le rêve de Luis Campos

Publié le 21 août 2022 à 05h00 par Thomas Bourseau

Alors que Neymar semblait pouvoir compter lui-même ses jours au PSG, sa belle forme lui aurait permis de se racheter aux yeux des dirigeants parisiens. Luis Campos aurait souhaité s’en séparer pour boucler sa signature de rêve : Bernardo Silva.

Le 10 juin dernier, Luis Campos devenait officiellement conseiller football du PSG. Désireux de redessiner les contours de l’effectif du Paris Saint-Germain, le dirigeant portugais comptait entre autres dégraisser le groupe qui allait être entraîné par Christophe Galtier début juillet. Au rayon des départs, le nom de Neymar semblait figurer sur la short-list de Luis Campos.

Neymar de retour en forme, les plans de Campos chamboulés

Et au tout début du mercato, avant que Neymar ne fasse lui-même savoir qu’il ne prévoyait pas de plier bagage lors de la tournée de pré-saison au Japon, le PSG se serait montré plutôt favorable à une telle éventualité et les rumeurs sur un transfert de Neymar ont fusé. Jusqu’à ce que le Brésilien ne rappelle à tout le monde l’impact qu’il peut avoir sur une équipe et depuis le début de saison, Neymar marche sur l’eau avec le PSG aux côtés de Lionel Messi.

Campos voulait vendre Neymar pour recruter Bernardo Silva