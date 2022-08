Foot - Mercato - PSG

A peine arrivé, Henrique provoque un gros malaise

Publié le 20 août 2022 à 08h30 par Jules Kutos-Bertin

Revenu au PSG cet été sur demande de Nasser Al-Khelaïfi, Antero Henrique a une place prépondérante dans le mercato estival du club de la capitale. Cependant, l’attitude de l’ancien directeur sportif devant les agents agacerait légèrement Luis Campos et Christophe Galtier, l’entraîneur français a d’ailleurs réagi à ce sujet en conférence de presse.

Cet été, au-delà de la refonte attendue de l’effectif, le PSG a beaucoup bougé en interne. Après une saison très décevante, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à prendre des décisions afin de faire changer les choses. Le président du PSG s’est séparé de Leonardo, son directeur sportif, et de Mauricio Pochettino, son entraîneur. Deux choix forts qui ont lancé l’été parisien. Pour les remplacer, Al-Khelaïfi a opté pour Luis Campos et Christophe Galtier. Dans la foulée, le patron du PSG annonçait la couleur : « Le rêve est une chose, la réalité en est une autre. Peut-être devrait-on d'ailleurs changer notre slogan... Dream Bigger, c'est bien, mais aujourd'hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes ».

Antero Henrique de retour

Des mots forts qui font écho aux premiers choix du PSG sur le mercato. Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches : rien de clinquant mais des joueurs qui ont tout pour apporter un plus au PSG. Pour aider Luis Campos sur le marché des transferts, Nasser Al-Khelaïfi a rappelé Antero Henrique, son ancien directeur sportif. Le Portugais aide au niveau des ventes mais aussi dans le sens des arrivées.

Luis Campos et Christophe Galtier déjà agacés ?

Cependant, son rôle créerait quelques tensions en interne. A en croire les informations du journal Le Parisien , Antero Henrique donnerait souvent l’impression aux agents qu’il est le patron du recrutement au PSG. Une situation qui ne plairait pas à Luis Campos et Christophe Galtier, les vrais décideurs du club de la capitale. Le coach parisien a d’ailleurs été clair sur le rôle d’Antero Henrique en conférence de presse : « Antero Henrique, on compte sur lui pour vendre ces joueurs. Mais il y a un décalage entre l'aspect sportif où on est pressé et l'aspect économique. On va devoir enchaîner tous les trois jours et ce n'est pas facile d'intégrer un nouveau joueur au niveau des automatismes. Cela nous pénalise sportivement que les recrues voulues ne soient pas encore là ».

Campos ne savait pas pour Rashford

Récemment, Antero Henrique aurait même été à l’origine de la piste menant à Marcus Rashford. Le quotidien francilien explique que le Portugais aurait été sollicité par le frère du joueur qui lui a proposé ses services. Henrique a donc lancé les négociations sans avertir Luis Campos qui a été très surpris au moment d’apprendre la nouvelle. Heureusement pour le PSG, le conseiller sportif avait lui aussi coché le nom de Marcus Rashford.