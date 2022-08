Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les raisons de cet énorme échec de Campos révélées

Publié le 19 août 2022 à 23h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ du PSG depuis de nombreuses semaines, Idrissa Gueye intéresse Everton, son ancien club. L’international sénégalais était même tombé d’accord avec les Toffees autour d’un contrat de 2 ans + une année optionnelle. Cependant, les négociations ont été stoppées en raison de la faible compensation financière.

Ce n’est pas un secret, le PSG n’a pas prévu que de frapper fort sur le mercato, il faut aussi vendre. Après de nombreuses saisons à empiler les contrats et à ne jamais s’en séparer, le club de la capitale souhaite changer les choses. Nasser Al-Khelaïfi a entamé cette petite révolution en nommant Luis Campos en lieu et place de Leonardo mais aussi en réintégrant Antero Henrique dans l’organigramme du PSG. Les plans du club parisien sont très clairs, reste à y être fidèle.

Antero Henrique est là pour vendre

Tout d’abord, le rôle d’Antero Henrique interroge. De retour au PSG après une expérience non convaincante de directeur sportif, le Portugais est missionné pour un objectif bien précis. « Antero Henrique, on compte sur lui pour vendre ces joueurs. Mais il y a un décalage entre l'aspect sportif où on est pressé et l'aspect économique. On va devoir enchaîner tous les trois jours et ce n'est pas facile d'intégrer un nouveau joueur au niveau des automatismes. Cela nous pénalise sportivement que les recrues voulues ne soient pas encore là », a lancé Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi.

Idrissa Gueye en partance du PSG

Au niveau des ventes, le PSG continue de s’activer. Thilo Kehrer est le dernier en date à avoir quitté le club de la capitale. Idrissa Gueye pourrait l’imiter prochainement, lui qui intéresse Everton, son ancien club. L’international sénégalais n’entre pas dans les plans de Christophe Galtier et a été placé dans le fameux « loft ». Cependant, les négociations avec les Toffees ont pris un tournant inattendu.

I. #Gueye avait scellé un accord avec Everton sous le forme d’un contrat de 2 ans + 1 année optionnelle et un salaire de 3M d’e/an or à l’issue d’une énième réunion, les négociations avec le PSG ont achoppé. En cause : la faible compensation financière. https://t.co/e12dzc8xA5 — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) August 19, 2022

Négociations stoppées avec Everton