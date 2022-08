Foot - Mercato - PSG

Skriniar, Ruiz… Henrique et Campos sont dans une impasse

Publié le 19 août 2022 à 21h30 par Jules Kutos-Bertin

A moins de deux semaines de la clôture du marché des transferts, le PSG planche encore sur plusieurs dossiers, notamment en défense et au milieu. Malgré les multiples réunions, Antero Henrique n’est pas parvenu à faire flancher l’Inter Milan dans le dossier Milan Skrinar. Avec Fabian Ruiz, l’incorporation de Keylor Navas complique les négociations.

Présent ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a lancé un message clair sur la suite du mercato du PSG, lui qui attend toujours trois renforts supplémentaires. « Les joueurs ont été identifiés, pas seulement les profils. On veut récupérer le ballon le plus haut possible et cela demande beaucoup d’énergie. Il nous fait un effectif avec la meilleure qualité possible pour jouer tous les trois jours tout en ayant cette capacité à défendre en avançant. Il faut de la qualité technique aussi car le PSG joue souvent face à des blocs bas », assure le technicien français.

Le PSG a été plus discret

Contrairement à l’été dernier, le PSG a été moins clinquant sur son mercato. Vitinha, Hugo Ekitiké, Nordi Mukiele et Renato Sanches sont arrivés, en attendant la suite ? Pour le moment, le PSG est à l’arrêt. Malgré les déclarations à répétition de Christophe Galtier, le club de la capitale bloque sur certains dossiers, notamment en défense et au milieu. Et pour l’un des deux, Galtier risque d’être déçu.

C’est fini pour Skriniar

Il s’agit du dossier Milan Skriniar. D’après les informations du journal Le Parisien , Antero Henrique aurait multiplié les réunions avec les dirigeants de l’Inter Milan mais il y aurait toujours eu une différence de 25M€ entre les deux clubs. Résultat, le club italien a décidé de retirer son joueur du marché des transferts a annoncé Gianluca Di Marzio. Un échec de taille pour le PSG qui souhaitait absolument recruter un défenseur central d’ici la fin du mercato.

Keylor Navas, le problème de l’opération avec Fabian Ruiz ?