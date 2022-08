Foot - Mercato - PSG

Campos engagé dans une grosse bataille pour ce joli coup en Ligue 1

Publié le 19 août 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Désireux d’apporter d’autres renforts à Christophe Galtier au milieu de terrain malgré les arrivées de Renato Sanches et de Vitinha, Luis Campos travaillerait sur d’autres dossiers. Le conseiller sportif parisien aurait d’ailleurs vu le RC Lens lui proposer Seko Fofana récemment. Néanmoins, la concurrence serait assez rude, et un nouveau prétendant aurait débarqué sur ce dossier.

Après avoir déjà recruté Renato Sanches et Vitinha au milieu de terrain, le PSG pourrait bien accueillir d’autres joueurs dans son entrejeu. Luis Campos travaillerait encore sur quelques dossiers. Si l’on parle régulièrement de Fabian Ruiz ces derniers jours, le conseiller sportif parisien a également un grand rêve : faire venir Bernardo Silva dans la capitale comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais ce ne sont pas les seuls noms à être liés au PSG. Comme révélé par Média Foot , Seko Fofana aurait été proposé au club de la capitale par le RC Lens. Cependant, la liste des prétendants serait assez longue pour l’international ivoirien. Et un nouveau club serait en pole dans ce dossier.

Mercato - PSG : Seko Fofana offert au PSG, Campos lâche une réponse fracassante https://t.co/73G6e3UjjO pic.twitter.com/K1ULsJqPP0 — le10sport (@le10sport) August 17, 2022

West Ham entre dans la danse pour Seko Fofana...

Selon les informations de But Football Club , Seko Fofana serait dans le viseur de West Ham. Après avoir été snobé par l’ancien Lillois Amadou Onana (transféré à Everton), les Hammers explorerait une autre piste en Ligue 1. Seko Fofana serait une option privilégiée par David Moyes. Après avoir bouclé le transfert de Thilo Kehrer, l’entraîneur de West Ham veut continuer à piocher en France. Si Seko Fofana n’est pas le seul joueur pisté, il figure néanmoins assez haut sur les tablettes du club londonien.

«Le prix ne sera pas un souci»

Par ailleurs, le prix de la transaction ne serait pas vraiment un problème pour West Ham « Le prix ne sera pas un souci. Au grand maximum, Lens réclame à peu près le même prix que Lille pour Onana. Maintenant, il faut potentiellement trouver un accord avec le joueur, mais aussi surveiller la concurrence » confie une source proche des Hammers à But Football Club . Le PSG devrait ainsi voir un nouveau concurrent débarquer dans ce dossier, alors que les clubs de Ligue 1 semblent dépassés.

Une concurrence conséquente est présente sur le dossier