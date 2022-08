Foot - Mercato - PSG

Une nouvelle recrue arrive, les chiffres du transfert dévoilés

Publié le 19 août 2022 à 18h00 par Dan Marciano

La prochaine recrue du PSG est identifiée. A en croire la presse italienne, Fabian Ruiz devrait venir renforcer le milieu de terrain parisien dans les prochains jours. Pour mettre la main sur l'international espagnol du Napoli, Luis Campos a dû mettre la main à la poche. Voici les détails de ce transfert bouclé par le club de la capitale.

Ça va encore bouger au PSG. Après Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, d'autres recrues devraient débarquer à Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a dévoilé le portrait robot du type de joueur ciblé par le club. « Les joueurs ont été identifiés, pas seulement les profils. Il nous fait un effectif avec la meilleure qualité possible pour jouer tous les trois jours tout en ayant cette capacité à défendre en avançant. Il faut de la qualité technique aussi car le PSG joue souvent face à des blocs bas » a confié l'entraîneur du PSG. Un joueur en particulier répond à ses critères : Fabian Ruiz.

La presse italienne annonce l'arrivée de Fabian Ruiz

Très apprécié par Luis Campos, Fabian Ruiz devrait débarquer à Paris dans les prochains jours. Selon les informations divulguées par TMW , le PSG est parvenu à trouver un accord total avec le joueur, mais aussi avec le Napoli. Plus rien ne s'oppose désormais à son arrivée en Ligue 1, même si les deux équipes discutent encore du cas Keylor Navas. Le joueur serait ravi d'évoluer aux côtés de plusieurs stars comme Lionel Messi ou Kylian Mbappé, mais aussi de disputer la Ligue des champions au sein d'une formation compétitive.

Les chiffres du transfert dévoilés

But Football Club dévoile les chiffres de ce transfert. Selon le média français, Fabian Ruiz devrait signer un contrat de quatre ans avec le PSG, mais aussi toucher un salaire annuel de 5M€ nets. Un transfert estimé à 25M€, bonus compris. Toutefois, avant d'annoncer la signature de l'international espagnol, le club de la capitale doit dégraisser son milieu de terrain, ce qui ne devrait pas tarder. Comme annoncé par le10Sport.com, Eric Junior Dina-Ebimbe va bien s'engager avec l'Eintracht Francfort, tandis que Leandro Paredes a déjà un accord avec la Juventus, qui tente de se séparer d'Adrien Rabiot.

