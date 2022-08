Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier annonce la couleur pour la suite du mercato

Publié le 19 août 2022 à 14h15 par La rédaction

Toujours à la recherche de renforts sur le marché des transferts, Christophe Galtier attend de nouveaux joueurs d’ici la fin du mois d’août au PSG. Luis Campos serait activement en train de plancher sur le dossier, et le coach parisien a annoncé la couleur concernant le profil de joueurs recherchés…

Le PSG n’en a pas fini avec son mercato. Malgré plusieurs arrivées dans différents secteurs de jeu, Luis Campos voudrait continuer à faire venir de nouveaux joueurs au sein de son effectif. Ainsi, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant seraient toujours pistés par le consultant sportif portugais. Et Christophe Galtier a une idée bien précise des profils qu’il recherche…

« Les joueurs ont été identifiées, pas seulement les profils »

Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant-match du PSG face au LOSC, Christophe Galtier a évoqué la fin de mercato au sein du club de la capitale. Et il assure que les joueurs qui devraient renforcer l’effectif ont d’ores et déjà été trouvés. « Les joueurs ont été identifiés, pas seulement les profils. On veut récupérer le ballon le plus haut possible et cela demande beaucoup d’énergie » a ainsi assuré l’entraîneur parisien.

« Il faut de la qualité technique »