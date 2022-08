Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse concurrence pour le transfert de Milik ?

Publié le 19 août 2022 à 13h35 par Quentin Guiton

Après avoir beaucoup recruté sur le marché des transferts cet été, l’OM doit absolument vendre. Après les arrivées de Luis Suarez et d’Alexis Sanchez, le secteur de l’attaque est notamment trop chargé. Ainsi, outre Bamba Dieng, Arkadiusz Milik est aussi annoncé sur le départ. D’ailleurs, la Juventus serait intéressée. Seulement, le nom du Polonais ne serait pas le seul sur la liste des Bianconeri…

Après avoir attiré Luis Suarez et Alexis Sanchez, l’OM se retrouvent désormais avec un embouteillage de joueurs en attaque. Dans l’optique de dégraisser et renflouer les caisses du club, Pablo Longoria souhaiterait donc se séparer en priorité d’un ou deux joueurs dans ce secteur de jeu. Si Bamba Dieng est le plus souvent annoncé sur le départ (intérêts de clubs anglais), c’est finalement un autre joueur qui pourrait faire ses valises le premier…

Milik poussé vers la sortie

Ainsi, Arkadiusz Milik pourrait bien quitter l’OM d’ici la fin du mercato. Quand Jorge Sampaoli était encore à la tête de la formation marseillaise, le Polonais était proche d’un transfert. Mais depuis son départ et l’arrivée d’Igor Tudor, on pensait que Milik allait enfin retrouver sa place à l’OM. Mais la donne n’aurait finalement pas changé. En effet, Pablo Longoria désirerait vendre l’attaquant cet été et l’aurait même déjà proposé à Manchester United, Everton et à la Juventus. Et selon L’Equipe , le prix de Milik serait fixé à 20M€.

Plan B de la Juventus ?

Et ce vendredi matin, l’OM recevait une bonne nouvelle venant d’Italie. Les Bianconeri seraient intéressés par une arrivée du Polonais. Gianluca Di Marzio révélait ainsi qu’Arkadiusz Milik serait le plan B de la Juventus pour son attaque en cas d’échec de la piste prioritaire menant à Memphis Depay. Les Turinois voudraient absolument un autre attaquant capable d’épauler Dusan Vlahovic. Le journaliste italien ajoutait même que la Juventus avait déjà transmis une première offre à l’OM. Néanmoins, la proposition aurait été rejetée car il ne s’agirait que d’un prêt, là où Marseille veut récupérer des liquidités. Le dossier n’avancerait même plus…

