OM : Une grosse réponse tombe pour le transfert de Milik

Publié le 18 août 2022 à 12h10 par Thibault Morlain

Ça s’enflamme actuellement à propos d’un possible transfert d’Arkadiusz Milik d’ici le 1er septembre et la clôture du mercato. Du côté de l’OM, Pablo Longoria ne serait clairement pas opposé à un départ du Polonais. Milik va-t-il alors faire ses valises ? Aux dernière nouvelles, on serait encore loin d’un départ. Explications.

Suite au départ de Jorge Sampaoli, on pensait que l’avenir d’Arkadiusz Milik était réglé. Proche d’un transfert de l’OM quand l’Argentin était là, le buteur repartait donc de zéro avec Igor Tudor. Malgré cela, un départ serait encore et toujours d’actualité pour Milik. Et en cette fin de mercato, ça s’emballe autour du buteur de l'OM.

Un transfert à 20M€ ?

Aux dernières nouvelles, Pablo Longoria chercherait à vendre Arkadiusz Milik. Ainsi, le buteur de l’OM aurait notamment été proposé à Manchester United, Everton ou encore la Juventus. Et le prix du joueur d’Igor Tudor aurait d’ailleurs été fixé. Pour un transfert de Milik, il faudrait compter 20M€ selon L'Equipe .

La Juventus n’a pas encore bougé