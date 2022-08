Foot - Mercato - OM

OM : Longoria s’engage dans un énorme chantier sur le mercato

Publié le 18 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain mis à jour le 18 août 2022 à 09h40

Alors que l’OM vient de boucler sa 10ème recrue de l’été avec Issa Kaboré, le marché des transferts est encore loin d’être terminé. Pablo Longoria ne va pas en rester là. Ainsi, des départs et des arrivées seraient encore à prévoir sur la Canebière. Un gros chantier attend d’ailleurs le président de l’OM : la défense centrale.

C’était annoncé, le mercato estival allait être mouvementé à l’OM. En effet, avec la Ligue des Champions, Pablo Longoria devait renforcer l’effectif. C’est ce qu’il a fait en actant pas moins de 10 renforts. En parallèle, des départs étaient attendus, mais ils se font rares pour le moment. Mais le mercato est encore loin d’être à l’OM. Et que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, ça devrait bouger à Marseille. Et c’est notamment en défense centrale que les efforts de Pablo Longoria pourrait se concentrer alors que Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba ont déjà rejoint le Vélodrome.

Quid de Caleta-Car à l’OM ?

Et un dossier fait actuellement parler pour la défense centrale : Duje Caleta-Car. Le Croate qui n’a plus qu’un an de contrat est clairement invité à s’en aller d’ici le 1er septembre. Cela sera-t-il le cas ? Ce jeudi, La Provence fait un point. Ainsi, la tendance est confirmée par le quotidien régional, Pablo Longoria aurait été très clair avec Caleta-Car : soit il s’en va, soit il prolonge pour espérer jouer cette saison. Le coup de pression est lâché, à voir maintenant ce qui arrivera pour l’ancien de Salzbourg.

Encore une ou deux recrues à l’OM

Indépendamment de ce dossier Caleta-Car, de nouveaux joueurs devraient arriver en défense centrale. Alors que Leonardo Balerdi n’a pas convaincu depuis le début de la saison, Pablo Longoria aurait bel et bien l’intention de faire venir encore du sang neuf dans ce secteur de jeu. Ainsi, selon les révélations de La Provence , un défenseur central, peut-être même deux, pourrait débarquer à l’OM dans les jours à venir.

Quel défenseur central sera recruté ?

Mais vers qui l’OM va-t-il se tourner pour se renforcer en défense centrale ? Plusieurs noms ont déjà circulé aux abords du Vélodrome. La piste Eric Bailly est la plus récente, mais comme expliqué par le quotidien régional, les discussions avec Manchester United sont complexes. Il y a quelques semaines, le nom d’Evan Ndicka (Eintracht Francfort) avait aussi circulé, mais aujourd’hui, il n’y aurait aucun échange. Pablo Longoria pourrait finalement nous réserver une surprise dont il a le secret et faire venir un joueur dont le nom n’est pas encore sorti dans la presse. Affaire à suivre…