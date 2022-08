Foot - Mercato - OM

OM : Un grand nom du projet McCourt sur le départ ?

Publié le 18 août 2022 à 00h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son statut de joueur important dans le secteur offensif de l’OM, Arkadiusz Milik pourrait être vendu avant la fin du mercato. Pablo Longoria aurait proposé le profil du buteur polonais à plusieurs écuries étrangères dans l’optique de s’en débarasser rapidement…

Interrogé en conférence de presse vendredi dernier, Igor Tudor évoquait le cas Arkadiusz Milik et semblait compter sur lui pour le futur à l’OM : « Je suis content qu’il soit avec nous. C’est un joueur sérieux. Dimanche dernier il a fait une heure de jeu, il n’a plus ce problème de tendon qu’il avait et qui l’empêchait la saison dernière d’avoir de la continuité. J’ai vu une progression chez lui et je pense qu’il va continuer à progresser », indiquait l’entraîneur croate.

L’OM propose Milik de partout

Pourtant, le sort d’Arkadiusz Milik semble avoir déjà été scellé à l’OM… L’Equipe annonce mercredi dans ses colonnes que Pablo Longoria aurait lancé les grandes manoeuvres en interne pour se séparer du buteur polonais, et aurait proposé ses services à des clubs de Premier League et de Serie A.

MU et la Juventus sur le coup ?

De son côté, le journaliste Karim Bennani a indiqué que le buteur de l’OM avait notamment été proposé à des écuries telles que Manchester United, Everton et la Juventus. Milik, qui est pourtant un titulaire en puissance, pourrait donc quitter l’OM avant la fin du mercato.