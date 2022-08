Foot - Mercato - OM

OM : Longoria face à un gros problème pour Bamba Dieng

Publié le 19 août 2022 à 13h15 par Thibault Morlain

En cette fin de marché des transferts, Pablo Longoria espère notamment réaliser certaines ventes à l’OM. Les regards se tournent notamment Bamba Dieng, clairement poussé vers la sortie. Toutefois, pour le moment, le Sénégalais est toujours dans l’effectif d’Igor Tudor. Et pour cause. Cela serait le calme plat concernant Dieng.

Igor Tudor l’a bien fait comprendre en début de saison, il ne compte pas sur Bamba Dieng à l’OM. Le Sénégalais est d’ailleurs depuis plusieurs semaines invité à s’en aller. En effet, alors que Pablo Longoria cherche à faire rentrer de l’argent, un transfert de Dieng pourrait faire du bien aux finances des Phocéens. Mais encore faut-il que les offres arrivent pour l’attaquant olympien.

Ça ne se bouscule pas pour Dieng

Ce vendredi, c’est L’Equipe qui a fait un point sur le cas Bamba Dieng. Et pour le moment, cela serait calme concernant le Sénégalais. En effet, malgré des intérêts de Nice, Lorient ou encore de clubs anglais, il n’y aurait pour le moment aucune offre pour le buteur de l’OM. Le quotidien sportif précise d’ailleurs que ce dossier Dieng pourrait être compliqué par les Phocéens, en personne, eux qui ont mandaté de nombreux agents pour trouver un club intéressé. De quoi alors complexifier les différentes discussions.

Une prolongation à l’OM ?