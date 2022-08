Foot - Mercato - OM

OM : Bonne nouvelle pour le transfert surprise de Longoria ?

Publié le 19 août 2022 à 10h30 par La rédaction

Toujours à la recherche de bons coups sur le marché des transferts, Pablo Longoria aurait activé une piste surprise pour renforcer l’OM. En effet, l’Espagnol aurait jeté son dévolu sur Ruslan Malinovskyi, l’Ukrainien de l’Atalanta Bergame. Et de bonnes nouvelles sont arrivées dans cette opération surprise…

L’Olympique de Marseille continue de prospecter sur le marché des transferts. Alors que plusieurs recrues ont tout récemment été annoncées par le club phocéen, Pablo Longoria serait toujours en train de chercher des bons coups à réaliser sur le mercato. Une nouvelle piste surprise a tout récemment fait son apparition : celle menant à Ruslan Malinovskyi, de l’Atalanta Bergame. Et le président de l’OM aurait déjà reçu plusieurs bonnes nouvelles dans cette opération surprise…

Le coach de l’Atalanta ok pour une vente de Ruslan Malinovskyi ?

Ainsi, comme révélé par le Corriere di Bergamo , Ruslan Malinovskyi serait plus que jamais sur le départ de l’Atalanta. En effet, le coach de la Dea , Gian Piero Gasperini, aurait d’ores et déjà donné son accord pour un départ de l’international ukrainien. Le directeur de Sportitalia , Michele Criscitiello, annonce de son côté qu’une altercation aurait eu lieu à l’entraînement entre le joueur ukrainien et son entraîneur, le 29 Juillet dernier. Cette dispute aurait été déterminante dans l’avenir du joueur. L’OM aurait donc bel et bien une faille à exploiter dans ce dossier…

20M€ pour Ruslan Malinovskyi

Cependant, Pablo Longoria est désormais prévenu. Pour faire venir Ruslan Malinovskyi à l’OM, il faudra sortir le chéquier. Toujours selon le Corriere di Bergamo , les dirigeants de l’Atalanta demanderaient 20M€ pour laisser filer leur milieu de terrain. Par ailleurs, l’autre média local, l’ Eco di Bergamo , assure que l’avenir de Ruslan Malinovskyi devrait être scellé très bientôt, et qu’un transfert serait imminent. D’autant que Gian Piero Gasperini tiendrait déjà le remplaçant de l’Ukrainien, en la personne de Brandon Soppy, arrivé en provenance de l’Udinese.

