Aulas a réglé un dossier brûlant du mercato

Publié le 19 août 2022 à 09h10 par Quentin Guiton

Avec un contrat qui se terminait l’an prochain, Rayan Cherki avait un choix à faire cet été. Considéré comme l’un des plus grands talents de la formation lyonnaise, le jeune milieu offensif pouvait soit accepter l’offre de prolongation de l’OL, soit la refuser et partir libre en 2023. Mais la pépite de l’OL a finalement bien prolongé l’aventure avec son club formateur.

Après Karim Benzema, Samuel Umtiti, Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso, Rayan Cherki est le dernier cracks sortis par l’OL. Et avec un contrat se terminant l’été prochain, le milieu offensif avait un gros choix à faire cet été. Bien évidemment, Jean-Michel Aulas souhaitait absolument conserver sa pépite.

L’OL avait mis la pression à Cherki

Malgré l’offre de prolongation de l’OL transmise, il n’y avait toujours pas de réponse du clan Cherki. L’OL n’avait alors pas hésité à lui mettre un coup de pression : « Dans ce cas-là, c'est soit ils prolongent, soit ils partent. En tant que club, on est en droit de demander à ce qu'ils s'engagent sur le moyen terme avec nous car on est au début d'un projet sur plusieurs années. On ne veut pas faire un « one-shot », un coup la Ligue des Champions et ensuite plus rien. On souhaite rester le plus haut possible le plus longtemps possible. Nous devons pouvoir avoir des joueurs pleinement impliqués dans le projet, or, avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués » avait déclaré Bruno Cheyrou sur le plateau d’ OL TV. Un départ de Rayan Cherki n'était donc pas à écarter…

Rayan Cherki prolonge à l’OL !